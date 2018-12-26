Нестандартная упаковка подарка для дедушки обескуражила пользователей сети

Пользователь Reddit c ником altrefrain рассказал о традиции упаковывать рождественские подарки для дедушки. Каждый год внуки тратят несколько часов, а иногда и дней, чтобы замаскировать под грандиозный подарок мелкие предметы.

«В нашей семье более 35 лет существует традиция маскировки рождественских подарков. На этот ушло более 80 часов», — написал altrefrain, приложив фотографию подарка, по форме напоминающего пушку.

По словам автора поста, обычно в качестве подарка берется обыкновенный зонт, в один из праздников они упаковали ему метлу. Для упаковки дети используют много картона, для поддержания конструкции они заполняют его пеной. Изнутри фигуру также поддерживают карамельные трости.

В прошлые разы подарок маскировали под газонокосилку, проектор и телескоп. В этом году создатель презента пошел дальше и вмонтировал в пушку механизм, который позволяет ей стрелять пробками.

Посетителей портала умилила необычная семейная традиция. Пользователи расхвалили altrefrain, заявив, что испытывают гордость за него. «Я бы тоже собой гордился, если бы не был таким уставшим. Я работал по 10 часов в день в течение последних 3 дней. До 2:30 прошлой ночью», — признался автор творения.

По его словам, они продолжают традицию отца, который придумал такой оригинальный способ упаковки еще в 1970-х годах.

«Я завидую любви и преданности вашей семьи. Никогда не прекращайте делать эти вещи», — пожелал BlackNerve. Некоторые подали внуку новые идеи для упаковки, к примеру, замаскировать зонтик под унитаз.

Изобретательность продолжателя семейной традиции высоко оценили на Reddit. Публикация altrefrain выбилась в топ ресурса, набрав 113 тысяч одобрительных оценок и почти 1,5 тысячи комментариев.

Ранее пользователей растрогал подарок американского школьника из небогатой семьи. По традиции он должен был сделать подарок учителю в ответ на сюрпризы от преподавателей. Мальчик преподнес учительнице пакет со сладким зефиром из своей порции хлопьев, которыми бесплатно кормят в школе.

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