Невеста придумала наряды для худых и «толстых» гостей и опозорилась

Пользователи международного имиджборда Reddit высмеяли многочисленные требования неизвестной невесты, которые та поставила гостям своей свадьбы.

Строгие условия для гостей она опубликовала в Facebook. Скриншот публикации выложил пользователь insanepeopleonfb.

Будущая жена решила задействовать приглашенных в съемках праздничного видеоролика на Гавайях. Для этого она разработала дресс-код для всех участников торжества.

Стройным девушкам (весом до 75 килограммов) полагалось явиться в дорогой обуви от Christian Louboutin. «Знаменитые каблуки с красной подошвой. Когда мы покружимся и поднимем ноги вверх, эффект будет потрясающий», — заметила невеста. Также гостьям полагалось обзавестись брендовым шарфом. Полным девушкам полагалось полностью одеться в черное.

Полных мужчин обязали одеться в камуфляж и кроссовки. Также всем приглашенным порекомендовали иметь запасную одежду. Стоимость наряда обязательно должна быть выше тысячи долларов.

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Детей предложили одевать «с ног до головы» в красное. «Помните, что дети составят форму сердечка, нужен настоящий красный, не оранжевый или еще какое-то дерьмо!» — заметила невеста. В финале она заметила, что дает гостям полтора года на подготовку, а потому не потерпит никаких оправданий.

Пользователи Reddit назвали такую невесту неадекватной. «Да кто ты такая, чтобы просить людей уезжать из города ради твоей свадьбы. Потом ты еще ждешь подарок», — злились юзеры. Многие из них удивились, что такая требовательная девушка вообще нашла себе жениха. «Да кто на такой женится?» — удивлялись пользователи, замечая, что не прочь взглянуть капризной девушке в глаза.

Ранее посетителей Reddit удивили требования другой невесты. Она обязала гостей преподнести молодоженам подарки на сумму не меньше 500 долларов (более 30 тысяч рублей). Каждому из будущих супругов полагались также личные сувениры в честь свадьбы — не дешевле 100 долларов (почти 6,5 тысячи рублей).

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