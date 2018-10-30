Невеста запретила гостьям приходить на свадьбу в платьях

Австралийка заставила подруг прийти на свадьбу в мужских костюмах, чтобы казаться самой красивой на их фоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жительница Австралии написала в группе в Facebook, посвященной свадьбам, что хотела бы, чтобы подружки невесты были не слишком симпатичными: «Наверное, это непопулярное мнение. Но я не могу быть единственной невестой, которая хочет, чтобы подружки чувствовали себя красивыми... но не СЛИШКОМ КРАСИВЫМИ. Моя самооценка не выдержит этого, я должна ЗНАТЬ, что буду самой красивой принцессой. Всего один этот день».

Многие комментаторы осудили ее желание. Но одна пользовательница заявила, что понимает чувства автора поста, и на своей свадьбе потребовала у всех девушек не приходить в платьях. Исключение составляла только свидетельница, но и она должна была прийти в наряде, «не открывающем ничего». «Мои гостьи пришли в мужских костюмах, а свидетельница — в закрытом платье, и они были ПРИКРЫТЫ. Если бы не было так жарко, я бы закрыла их с головы до пальцев ног, лол (не шучу)».

Ее комментарий набрал множество откликов. «Это отвратительно. Я выбрала самые красивые платья для подруг невесты, потому что все они прекрасны и заслуживают лучшего. Еще я заплачу за их макияж и прически, потому что хочу, чтобы они чувствовали себя красавицами», — ответила ей другая невеста. Девушку также назвали крайне неуверенной в себе.

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