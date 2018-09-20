Невеста приказала гостям молча дарить деньги и была поднята на смех

Приглашенная на свадьбу американка поделилась с пользователями сети «пугающим» списком требований для гостей церемонии. На них обратило внимание издание Daily Mail.

Пожелавшая остаться неизвестной девушка рассказала, что перечень прислала ей свадебный координатор незадолго до торжества. Начало списка показалось ей разумным: гостей попросили прийти за 15-30 минут до начала церемонии и не одеваться в белый и кремовый цвета, а также цвет слоновой кости.

Однако дальше координатор заявила, что пришедшие на свадьбу девушки не должны быть накрашены, а из причесок разрешены только конский хвост и пучок. Организатор попросила гостей полностью воздержаться от разговоров с невестой, а в качестве подарка вручить молодоженам минимум 75 долларов. Если сумма будет меньше, она пригрозила не пустить гостей на церемонию.

Всем приглашенным также запрещалось снимать торжество, а публиковать снимки в социальных сетях можно только после разрешения и со специальным хештегом.

Пользователей сети крайне развеселил список требований. Одни посоветовали девушке и вовсе не приходить на свадьбу, другие же порекомендовали нарушить все правила. «Я бы явилась в свадебном платье с ярким макияжем и высокой прической, накричала бы на невесту и захватила с собой команду фотографов», — пошутила одна из комментаторов.

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