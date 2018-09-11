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Брошенная невеста нашла способ отметить свадьбу без жениха

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Летисия Нгуен

Брошенная женихом француженка устроила свадьбу с самой собой. Об этом сообщило издание Greek City Times.

Летисия Нгуен (Laëtitia Nguyen) из города Реймс встречалась со своим молодым человеком около трех лет. 38-летняя женщина и ее партнер хотели завести ребенка после свадьбы и активно участвовали в организации праздника. Однако в какой-то момент избранник Нгуен начал отдаляться от нее, а за три месяца до церемонии расстался с ней.

Француженка была очень расстроена и не понимала, что послужило причиной разрыва. Чтобы вернуть уверенность в себе, она решила все же сыграть свадьбу, но без жениха. Нгуен провела церемонию стоимостью 18 тысяч фунтов (около 1,6 миллиона рублей) на греческом острове Санторини.

«На свадьбе было восемь гостей: мои родители, сестра с женихом и самые близкие друзья. Свое антикварное кольцо я надела на средний палец левой руки. Все прошло идеально, только без жениха», — рассказала Нгуен. После церемонии она заморозила свои яйцеклетки в надежде, что сможет завести детей позже.

Нгуен призналась, что очень довольна церемонией: «Мне нужно было что-то светлое, чтобы забыть все неурядицы. Моя уверенность в себе вернулась, я нашла себя. Это было мое перерождение. На мне не хотел жениться ни один мужчина, но я сама хотела на себе жениться, потому что я потрясающая и знаю это». Окружающие отреагировали на поступок француженки по-разному: одни не поняли, а другие поддержали и похвалили ее за храбрость.

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