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Невеста запретила свекрови приходить на свадьбу из-за платья

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Пользовательница форума Mumsnet под ником bingogal21 пожаловалась, что не сможет прийти на свадьбу сына из-за цвета своего платья. Об этом сообщило издание The Mirror.

Она рассказала, что два месяца назад ее единственный сын объявил, что женится на своей избраннице в октябре. Женщина призналась, что девушка показалась ей «на первый взгляд нормальной, но не очень общительной». Тем не менее, она приняла выбор сына, обрадовалась за него и купила новое платье для церемонии и все аксессуары к нему.

Когда ее сын увидел наряд кремового цвета с орнаментом из серых и розовых цветов, он попросил мать приобрести другое платье, потому что невеста попросила гостей воздержаться от оттенков белого. С тех пор мужчина каждую неделю звонил матери и спрашивал, не купила ли она новый наряд. Британка отвечала, что все еще ищет, и действительно начала подбирать другое платье после того, как услышала истерику невесты. Однако женщина считала, что еще успеет приобрести платье до октября.

В итоге терпение девушки лопнуло и она отправила будущей свекрови гневное сообщение, в котором заявила, что вообще не пустит ее на церемонию. Сын женщины после этого не отвечал на звонки.

Комментаторы посоветовали bingogal21 отправить сыну фотографию любого старого платья, а потом пойти на церемонию в том наряде, в каком хочется. Другие предложили пользовательнице пожелать молодым счастья, но не приходить на свадьбу и не общаться с ними, «пока они не начнут вести себя как взрослые разумные люди».

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