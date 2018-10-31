Невеста установила цену за подарки на свадьбу и опозорилась

Пользователи международного имиджборда Reddit высмеяли многочисленные требования невесты, которые та поставила гостям своей свадьбы. На публикацию обратило внимание издание indy100.

В посте сестра новобрачной пожаловалась на капризы своей сестры, которая установила минимальную цену на свадебные подарки и составила контракт для всех друзей семьи. Она опубликовала несколько скриншотов сообщений, полученных от сестры. В одном из них новобрачная сообщала, что все гости обязаны преподнести паре подарки на сумму не меньше 500 долларов (более 30 тысяч рублей). Каждому из будущих супругов полагались также личные сувениры в честь свадьбы — не дешевле 100 долларов (почти 6,5 тысячи рублей).

Невеста уточнила, что присутствие на свадьбе обязывает всех гостей посещать в будущем любые вечеринки ее семьи и дарить по такому случаю подарки. Помимо прочего, новобрачная планировала подписать со всеми гостями контракт, по которому они бы несли ответственность за несоблюдение всех ее правил.

Из сообщений с требованиями также следовало, что для семи ее близких друзей осталось всего четыре места почетных свидетелей на свадьбе. Это решение новобрачная назвала в переписке «финалом кубка». Автор поста решила, что ее сестра хочет драки между гостями, чтобы выбрать из них сильнейших.

Юзеры высмеяли самонадеянную девушку. «Я читал множество безумных историй про свадьбы, но эта заслуживает первого места», — сообщил один из комментаторов. «Это безумие», — поддержал его другой. Многие пользователи назвали автора списка отвратительным и корыстным человеком, желающим нажиться по любому поводу.

Ранее стало известно, что жительница Австралии заставила своих подруг прийти на свадьбу в мужских костюмах, чтобы казаться на их фоне красивой. Многие осудили ее каприз.

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