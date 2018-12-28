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Девушка смутила собаку ворохом мячиков и насмешила пользователей сети

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Пользователь Twitter под ником radicaljulianna опубликовала ролик, где она дарит своей собаке Стелле ее любимые игрушки. Реакция питомца восхитила пользователей сети. Юзеры принялись одаривать своих домашних животных и записывать их поведение на видео.

«Любимая игрушка моей собаки Стеллы — теннисные мячи, поэтому, естественно, на Рождество в этом году мы купили ей 24 штуки, чтобы посмотреть, что она будет делать. Результат: она не знала, что делать», — подписала запись radicaljulianna.

Ролик набрал более трех миллионов просмотров и почти 300 тысяч лайков. Сотни комментаторов умилялись растерявшейся от радости собаке, которая не знала, за какой мячик ей взяться в первую очередь.

Многие пользователи решили последовать примеру radicaljulianna и также подарили своим питомцам их любимые игрушки. Выяснилось, что собаки встречают дары с восторгом. «То же самое», — написала Але Торрес (Ale Torres), выложив ролик со своими питомцами. Юзер Алексис Вогн (Alexis Vaughn) преподнес своей собаке множество ее любимых игрушек. Судя по видеозаписи, пес совершенно растерялся.

Некоторые юзеры обращались к radicaljulianna от имени своих собак. «Поделитесь с нами?» — писали они. Девушка передавала им уверения в вечной дружбе от имени Стеллы.

Ранее пользователь Reddit опубликовал на имиджборде фотографию своего хаски, который засмотрелся на чихуахуа, в то время как рядом с ним была собака его породы. Пользователи назвали снимок продолжением популярного мема «неверный парень».

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