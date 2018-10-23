Пес глянул вслед собаке и случайно спародировал мем «неверный парень»

Пользователь Reddit с ником minarosli разместил на портале фотографию своего хаски в парке, который в момент съемки загляделся на чихуахуа, в то время как рядом к нему льнула собака его породы. Владелец животного сравнил пса с героем известного мема «неверный парень».

Запись попала в топ Reddit, собрав свыше 40 тысяч положительных реакций. «Я только что стал свидетелем рождения нового мема», — констатировал teahugger.

Пользователи начали рассуждать об обстоятельствах, в которые попали животные, и озвучивали их мысли. Собака справа в этот момент могла произносить «Ты смотришь на эту маленькую суку?», полагает юзер jtdusk. «Интересно, как пахнет у нее под хвостом», — мог рассуждать хозяйский пес, глядя на чихуахуа, считает GimmieABreakMan. Грязные мысли пса выдает его высунутый язык, считает YesterEve.

Изображение: Imgur 1 /2

Ранее пользователи имиджборда обнаружили гей-версию известного мема. На снимке жених, который фотографировался с невестой на пляже, обернулся на мужчину в плавках атлетичного телосложения, который выходил из воды.

Мем «неверный парень» зародился летом 2017 года. Пользователи соцсетей обратили внимание на снимок из фотобанка, на котором молодой человек, прогуливающийся с девушкой, загляделся на другую девушку в красном платье. Мем моментально обрел популярность, его начали использовать в качестве иллюстрации несовпадений желаний и реальности. Шведский регулятор рекламы официально признал это изображение сексистским.

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