Мужчина услышал матерщину в детском шоу и озадачил зрителей

Пользователь Reddit под ником schrodert расслышал нецензурную брань в детской телепередаче «Маппет-шоу» и рассказал об этом другим посетителям портала. Те принялись спорить об особенностях аудиоиллюзии.

Со слов schrodert, он обнаружил, что фраза, произнесенная персонажем Гровером, может звучать одновременно как «Да, да, это охренительно крутая идея» и «Да, да, звучит как отличная идея». Он обратил внимание на то, что может услышать оба варианта, в зависимости от того, на каком из них сконцентрируется.

Публикация получила почти 120 тысяч лайков и тысячи комментариев. Большинство пользователей признавались, что слышали только нецензурную версию, пока не узнали из описания к ролику о другом варианте.

«Я увидел ваш комментарий и услышал "чистую" версию, и прежняя полностью исчезла. Мозги — странная штука», — признался один из юзеров. «Тупой запутанный мозг... бах!» — поддержал его другой.

Один из пользователей в шутку уточнил, будут ли демонстрировать «нецензурную» версию шоу на телевидении. «Они просто показывают ту, на которой он не ругается, а другую не будут», — иронически ответили ему. «Рад, что они сделали два дубля», — поддержал остроумный разговор третий комментатор.

Пользователи сравнили ослышку из «Маппет-шоу» с аудиозаписью компьютерного голоса, который произносил слово, одновременно похожее на Янни (Yanny) и Лорел (Laurel). В мае 2018 года эта аудиоиллюзия приобрела в сети невероятную популярность.

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