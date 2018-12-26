«Оптическая иллюзия» с зернами граната озадачила пользователей сети

en_draw / Instagram

Художница Элиф Сахин (Elif Şahin) из Стамбула, рисующая в стиле гиперреализм, предложила пользователям Instagram определить, какие зерна граната из лежащих на листке бумаги нарисованные, а какие — настоящие. С заданием справились немногие.

На столе лежали десятки зерен и только несколько из них были ненастоящими. Чтобы продемонстрировать, какие из них нарисованы, девушка взяла карандаш и сгребла их в сторону. Оказалось, что шесть зерен были нарисованы. «Вот это да!» — удивляется под видео пользователь с ником atlasthescore.

«Это просто безумие! Потрясающая работа», — отмечает themanwhoknowstolittle.

Сахин регулярно предлагает подписчикам, которых у нее 16,7 тысячи, отличить оригинальные предметы от нарисованных ее рукой. Ее преданные фанаты признаются, что до последнего пытаются угадать, но это не всегда выходит. Ранее в декабре художница озадачила их новогодней гирляндой, точь-в-точь похожей на настоящую.

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