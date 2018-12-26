«Оптическая иллюзия» с зернами граната озадачила пользователей сети

Художница Элиф Сахин (Elif Şahin) из Стамбула, рисующая в стиле гиперреализм, предложила пользователям Instagram определить, какие зерна граната из лежащих на листке бумаги нарисованные, а какие — настоящие. С заданием справились немногие.
На столе лежали десятки зерен и только несколько из них были ненастоящими. Чтобы продемонстрировать, какие из них нарисованы, девушка взяла карандаш и сгребла их в сторону. Оказалось, что шесть зерен были нарисованы. «Вот это да!» — удивляется под видео пользователь с ником atlasthescore.
«Это просто безумие! Потрясающая работа», — отмечает themanwhoknowstolittle.
Сахин регулярно предлагает подписчикам, которых у нее 16,7 тысячи, отличить оригинальные предметы от нарисованных ее рукой. Ее преданные фанаты признаются, что до последнего пытаются угадать, но это не всегда выходит. Ранее в декабре художница озадачила их новогодней гирляндой, точь-в-точь похожей на настоящую.