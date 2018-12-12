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Мать придумала сыну необычное имя и опозорилась

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Пользователи международного имиджборда Reddit подняли на смех мать, придумавшую сыну необычное имя. По их мнению, женщина разрушила жизнь еще не рожденного ребенка.

Внимание юзеров привлекла публикация на Facebook, где молодая мать сообщала об отмене вечеринки в честь малыша Сквайра Себастьяна Сенатора (Squire Sebastian Senator, squire означает «оруженосец»). Она заявила, что знакомые и родственники поглумились над придуманным ею именем для мальчика.

«Дорогие участники вечеринки в честь Сквайра Себастьяна Сенатора! У меня есть важное объявление. Мне больно говорить вам об этом, но я отменяю мероприятие», — обратилась она к подписчикам. По ее мнению, друзья поступают бесчестно, обсуждая имя нерожденного младенца.

«Его имя Сквайр Себастьян Сенатор. Вот и все. Вы не можете заставить меня изменить его имя», — заключила она. Женщина заметила, что это неполное имя, ведь у ребенка будет еще и фамилия. Молодая мать пояснила, что имя мальчика «станет революцией», и он проживет невероятную жизнь, в отличие от «скучных Брайанов, Сэмов, Ников, Белл, Марин и так далее».

Пользователи Reddit высмеяли мать с богатой фантазией. Они посчитали такое имя насмешкой и издевательством над ребенком. Многие сочли женщину неадекватной. «Неприглашение собственной семьи на вечеринку за такую мелочь точно демонстрирует отношение этой матери к любому, кто осмелится подвергнуть сомнению ее власть над жизнью ребенка», — заключил один из юзеров.

Большинство комментаторов сошлись на том, что женщина попросту не понимает, что обрекает ребенка на насмешки. «Надеюсь, все будут называть его Сибасом (название морского окуня — прим. «Ленты.ру»), когда он подрастет. Такое офигенное имя, и оно сведет эту маму с ума», — пожелал один из пользователей ребенку.

Ранее посетители Reddit высмеяли многочисленные требования неизвестной невесты, которые та поставила гостям своей свадьбы. Будущая жена разработала строгий дресс-код для всех приглашенных и потребовала потратить на наряды крупные суммы денег.

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