Мем «неверный парень» получил новую интерпретацию и обрел вторую жизнь

Участники треда Dank Memes на Reddit придумали новую интерпретацию мема «неверный парень» про несоответствие желаемого действительному. Теперь девушки на картинке — это слова или выражения, начинающиеся на одну и ту же букву, а парень — та самая первая буква.
Новое прочтение мема подхватили в России. Распространению поспособствовали паблики во «ВКонтакте», которые специализируются на мемах с Reddit, а также Telegram-каналы.
Некоторые решили использовать в качестве основы для мемов другой снимок из фотобанка, на котором перед выбором оказывается девушка с оригинального мема.
Мем «неверный парень» зародился летом 2017 года. Пользователи соцсетей обратили внимание на снимок из фотобанка, на котором молодой человек, прогуливающийся с девушкой, загляделся на другую девушку в красном платье, и стали использовать его в качестве иллюстрации несовпадений желаний и реальности. Шведский регулятор рекламы официально признал это изображение сексистским.