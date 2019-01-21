Мем «неверный парень» получил новую интерпретацию и обрел вторую жизнь

Участники треда Dank Memes на Reddit придумали новую интерпретацию мема «неверный парень» про несоответствие желаемого действительному. Теперь девушки на картинке — это слова или выражения, начинающиеся на одну и ту же букву, а парень — та самая первая буква.

Новое прочтение мема подхватили в России. Распространению поспособствовали паблики во «ВКонтакте», которые специализируются на мемах с Reddit, а также Telegram-каналы.

Изображение: телеграм канал «Comic sans saved my life» 1 /4

Некоторые решили использовать в качестве основы для мемов другой снимок из фотобанка, на котором перед выбором оказывается девушка с оригинального мема.

— билли бонс плачет, пьёт (@_nobodyexpects) 19 января 2019, 19:40

Мем «неверный парень» зародился летом 2017 года. Пользователи соцсетей обратили внимание на снимок из фотобанка, на котором молодой человек, прогуливающийся с девушкой, загляделся на другую девушку в красном платье, и стали использовать его в качестве иллюстрации несовпадений желаний и реальности. Шведский регулятор рекламы официально признал это изображение сексистским.

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