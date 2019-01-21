Интернет и СМИ
 
Последние новости
Кремль прокомментировал возможность отдать Японии два острова
Рухнувший в абхазское ущелье российский БТР показали на видео
Женщина забеременела дважды за неделю и родила тройню
Убивший жену россиянин ранил полицейского и покончил с собой
Позиции комплекса 14Ц033 «Нудоль» увидел спутник
Пойманные ФСБ сборщики денег для ИГ попали на видео
Иранскую авиакомпанию заподозрили в терроризме и запретили
Раскрыты подробности новой пенсионной реформы
В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газ
Новости партнеров

Мем «неверный парень» получил новую интерпретацию и обрел вторую жизнь

Перейти в «Мою Ленту»

Участники треда Dank Memes на Reddit придумали новую интерпретацию мема «неверный парень» про несоответствие желаемого действительному. Теперь девушки на картинке — это слова или выражения, начинающиеся на одну и ту же букву, а парень — та самая первая буква.

Новое прочтение мема подхватили в России. Распространению поспособствовали паблики во «ВКонтакте», которые специализируются на мемах с Reddit, а также Telegram-каналы.

Некоторые решили использовать в качестве основы для мемов другой снимок из фотобанка, на котором перед выбором оказывается девушка с оригинального мема.

Мем «неверный парень» зародился летом 2017 года. Пользователи соцсетей обратили внимание на снимок из фотобанка, на котором молодой человек, прогуливающийся с девушкой, загляделся на другую девушку в красном платье, и стали использовать его в качестве иллюстрации несовпадений желаний и реальности. Шведский регулятор рекламы официально признал это изображение сексистским.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пес глянул вслед собаке и случайно спародировал мем «неверный парень»
Мем с «неверным парнем» официально признали оскорблением
Заглядевшегося на другую «неверного парня» превратили в мем на все случаи жизни
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0420 января

«Спасибо, я так жить не хочу»

Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
12:40Сегодня

В России возбудили дела против Facebook и Twitter

08:02Сегодня

Уставшая от странного имени девушка задумала сменить его и породила споры в сети

11:40Сегодня

Найден способ красть данные и управлять устройствами на Android

Интернет и СМИ00:0022 ноября 2018

Фильтруй базар

Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
07:2520 января

Facebook начал секретную разработку приложения для мемов

12:1420 января

Черную комедию о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

10:31Сегодня

Стремительное таяние льдов повергло в ужас пользователей сети

Интернет и СМИ00:0416 января

Липовый мир

Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
14:0619 января

«Самый милый в мире пес» умер от тоски

14:5719 января

Пранкеры признали невозможность дозвониться Путину

06:0618 января

Вирус в популярном браузере воровал платежные данные пользователей

Россия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
«Я сто раз завязывал, и толку не было»
Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
«Самые близкие отвернулись от меня»
Свекровь и муж убедили ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Чиновники оправдались за пособие в 47,5 рубля для многодетной матери
Чубайс ответил на претензию Захаровой из-за бедных россиян
Составлен портрет типичного магазинного вора
Все материалы
Мир
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Российские материалы по малайзийскому «Боингу» проигнорировали
Иранскую авиакомпанию заподозрили в терроризме и запретили
Связанные с «Аль-Каидой» террористы убили миротворцев ООН
Израиль вступил в открытое противостояние с Ираном
Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии
Израильские военные связывались с российскими во время удара по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
Бывший президент Украины уличил россиян в любви к рабству
Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую лавру
Киев раскрыл поставщика российской нефти на Украину
Кандидат в президенты Украины пообещал избавиться от бизнеса в России
Все материалы
Экономика
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Власти одобрили вызвавший сомнения у Путина мегапроект
В мире резко возросло число богачей на фоне обеднения остальных
Tesla столкнулась с новыми проблемами
Германия отказалась мешать строительству «Северного потока-2»
Уровень потребления в России вернулся к докризисному
Ученые задумались о криптовалюте без недостатков биткоина
Все материалы
Силовые структуры
Анастасия Вашукевич«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Суд над Настей Рыбкой: предательство Травки, козни Трампа, обращение к Дерипаске
Террористы ИГ взяли на себя взрыв в Магнитогорске
Почему им не стоит верить и какие еще есть версии
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пойманные ФСБ сборщики денег для ИГ попали на видео
19 россиян осудили за перестрелку в цыганском поселке Екатеринбурга
В России возбудили первое дело по новой статье УК
Появилось видео протаранившего машину похитителей Gelandewagen
Все материалы
Наука и техника
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Позиции комплекса 14Ц033 «Нудоль» увидел спутник
В Германии оценили ответ США на ядерную атаку России
F-35 показал высший пилотаж
Россияне смогут увидеть «кровавую» луну
Все материалы
Спорт
Лутц крутят и риттбергер прыгают
В этом спорте зажигают Медведева и Загитова. Как в нем разобраться?
Партнер Овечкина забросил шайбу рукой в свои ворота
Автобус с футбольной командой упал в пропасть с высоты 130 метров
Песок сыпется
Как выглядит изнутри тяжелейшая гонка в мире
Баскетбольный ЦСКА впервые за год проиграл в Единой лиге ВТБ
Бойца UFC ограбили прямо во время турнира
«Он лучший в мире»
«Манчестер Юнайтед» платит этому парню 500 тысяч евро в неделю. За что?
Все материалы
Культура
Рэпер Птаха«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»
Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
Потому что я черный
Зачем смотреть третий сезон «Настоящего детектива»
«Большой нос, лысина и кривые зубы»
Почему люди выбирают не самых идеальных партнеров
Умер гитарист Элвиса Пресли
Мединский пообещал вход в интернет по паспорту
В снимке голой Аврил Лавин с гитарой усмотрели победу патриархата и плагиат
Рэпер Птаха раскрыл подробности драки с Obe 1 Kanobe в центре Москвы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
В России возбудили дела против Facebook и Twitter
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Уставшая от странного имени девушка задумала сменить его и породила споры в сети
Мем «неверный парень» получил новую интерпретацию и обрел вторую жизнь
Facebook начал секретную разработку приложения для мемов
Стремительное таяние льдов повергло в ужас пользователей сети
Все материалы
Ценности
Не думай о секундах
Часы для увлеченных, отважных и деловых людей
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Косметический бренд унизил женщин с целлюлитом и поплатился
Юбка из 90-х вновь стала модной
Женщины полюбили выходить замуж в «голых» платьях
Все материалы
Путешествия
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Российский турист умер в Италии в канун дня рождения
На любимом курорте русских олигархов погибли два человека
МИД России обеспокоился отменой тысячи рейсов в США
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Все материалы
Из жизни
«Не существует гуманных убийств»
Животных на скотобойнях сняли скрытой камерой. Они умирают мучительно и долго
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Женщина забеременела дважды за неделю и родила тройню
Умерла самая старая жительница России
Бык убил одного из лучших наездников в мире на глазах у зрителей
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Все материалы
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Горячие Лады на льду
Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Первый экземпляр новой «Супры» оценили в 42 раза дороже базового спорткара
Раскрыта внешность серийного BMW X3 M
Chevrolet построил из Lego полноразмерную копию пикапа Silverado
Все материалы
Дом
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
В Петербурге на продажу выставили квартиру Шостаковича
Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
Раскрыты доходы продавцов квартир в Москве
Все материалы