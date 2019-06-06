Мать влезла в переписку сына и вызвала волну возмущения в сети

Пользовательница Reddit поделилась рассказом о своей матери, которая уже долгое время читает личную переписку сына в Facebook. По словам автора поста, она пока не сказала об этом брату, переживая, что может испортить отношения родственников.

Однажды она позаимствовала с разрешения матери ноутбук для школьного проекта и нашла в браузере вкладку с профилем брата и его личными сообщениями. По словам девушки, это был не единичный случай. При этом брат уже долгое время не живет с ними, то есть сам он не мог воспользоваться компьютером и оставить свои данные.

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При этом пользовательница выразила сомнение, стоит ли ей сообщать об этом. «Я не уверена в этичности такого шага. Я знаю, что это навредит семье, приведет к драме и что мать этого не оценит. Да и брат вряд ли будет рад ее видеть после того, как узнает», — пояснила она.

В комментариях сообщества удивились такому поведению матери и посоветовали девушке поскорее поведать о ситуации брату. Юзеры подчеркнули, что она поступит правильно, если обо всем расскажет. «Твоя мать определенно нарушает его личное пространство, и это вышло далеко за рамки допустимого», — отметил TheWho22.

Пользовательница ezranilla заметила, что она определенно хотела бы знать о таком «подсматривании» со стороны родных. По ее словам, брат даже может избежать какого-либо конфликта с матерью, если просто поменяет пароль.

Ранее подросток из Эдинбурга, столицы Шотландии, рассказал, что получил сообщение от матери, в котором она просила сына не смотреть порно на ее рабочем iPad.

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