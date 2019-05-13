Пользователи сети оправдали отказавшегося от своей матери богача

Пользователь Reddit под ником chickentikkaontoast рассказал, что перестал помогать своей матери после того, как разбогател. Он спросил у посетителей форума, насколько корректно он поступил, и те неожиданно поддержали его.

По словам автора поста, после развода родителей он переехал жить отцу. Это произошло по инициативе матери — он не ладил с ее новым парнем. «Когда она сказала мне уйти ... Что-то во мне изменилось и я до сих пор не могу простить ее», — поделился он. Позднее он забрал к себе младшую сестру, которой также не понравилось жить с матерью.

Когда автор стал совершеннолетним, его дед и бабушка подтолкнули его к старту собственного бизнеса в строительной отрасли. Они так верили в него, что даже заложили свой дом ради стартового капитала. Отец также поддержал эту идею. Спустя несколько лет chickentikkaontoast заключил несколько крупных контрактов. Работа позволила ему обеспечить семью: сестру, отца, деда и бабушку.

«Я окружен людьми, которые видят и видели во мне лучшее, и я так благодарен, потому что я серьезно испортился после того, как моя мама разрушила нашу семью», — заключил он.

Однако, по его признанию, мать давит на его чувство вины и требует, чтобы он заботился о ее детях от второго брака. Она допустила, что тот не простит ее, но захотела поддержки для своей семьи. Он попросил совета на Reddit, так как в нем боролись равнодушие и долг.

Комментаторы поддержали его и заверили, что он ничем не обязан человеку, который не поддерживал и не заботился о нем. «Твоя мама не интересовалась отношениями с тобой, пока это не принесет пользу ей и ее "новой" семье», — заявили они. Автор поста уточнил, что ему хотелось бы сохранить любовь матери. «Если ты должен заслужить любовь своей матери, она не очень хорошая мать», — возразил один из пользователей.

В итоге многие юзеры посоветовали chickentikkaontoast создать фонд для оплаты колледжа сводных братьев и сестер. Его мать бы не могла потратить деньги с этого счета самостоятельно. Такой способ поддержки показался им оптимальным.

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