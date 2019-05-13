Слепые описали свои предпочтения при выборе партнера

Слепые и слабовидящие пользователи Reddit рассказали, какие черты и качества в людях они считают сексуально привлекательными. Тред с их ответами набрал 44 тысячи лайков.

Чаще всего юзеры описывали те свойства людей, которые они могли оценить при первом знакомстве: речь, запах, поведение. Например, пользователь LeoCantos объяснил, что любит в девушках милый голос, так как по нему определяет, что его новая знакомая не курит и заботится о своем здоровье. Отдельно он отметил важность отношения человека к незрячему при первой встрече. «Если тебе удобно говорить о слепоте и ты не пугаешься этого, как чего-то плохого, то я уже тебя уважаю», — написал парень.

Многие слабовидящие юзеры признались, что обращают внимание на запах, который исходит от человека. «От некоторых пахнет просто невообразимо приятно. И это не дезодорант, не парфюм, а какой-то необъяснимо привлекательный естественный аромат», — поделился своими мыслями пользователь под ником Sarinon.

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Для некоторых наиболее важными оказались тактильные ощущения. Пользователь Ratadeacero рассказал, что его незрячей жене нравится трогать мускулы на его руках. Слепая подруга юзера Smolbur, по его словам, любит трогать ткань, из которой сделан наряд человека, а потому часто ходит на костюмированные балы.

Большинство комментаторов отметили, что нередко в другом человеке их сексуально привлекает его или ее характер. Так, девушка под ником Selling-Seashells отметила, что вряд ли станет встречаться с человеком, который не любит собак, а The_Doctor2394 назвал самой сексуальной чертой хорошее чувство юмора.

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