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Люди раскрыли видения во время клинической смерти

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Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии. Обсуждение набрало популярность на Reddit, собрав больше 10 тысяч положительных отметок.

Некоторые описали происходившее с ними как глубокий сон после утомительного дня. «Не было вообще ничего. Ни света, ни воспоминаний, ничего. Я словно не существовал час или даже больше. Ощущения времени не было, поэтому все пронеслось за секунду», — написал юзер Bass_Thumper. Однако больше было тех, кто вспоминал о нахлынувшем на них чувстве абсолютного спокойствия. «Я как будто на минуту просочился за пелену реальности и ясно осознал, что все в любом случае будет хорошо», — описал ощущения попавший в автокатастрофу пользователь Veganconnor.

Комментатор Duhbla рассказал, что видел перед собой «суп из воспоминаний», когда потерял сознание, утопая в бассейне. «Я будто плыл в космосе, полном звезд. Я попробовал подплыть поближе к одной из них и увидел, что это были частички моих воспоминаний: голосов, запахов, лиц, мест. Больше всего были частички с лицами моих родителей и младших братьев», — признался юзер.

Пользователь Canonboy621 рассказал, что когда сердце его отца на время перестало биться, родитель видел, как собирает ягоды со своей сестрой и уже покойной матерью. По словам Canonboy621, в ту ночь его тетя видела точно такой же сон. Несколько людей в треде описали не видения, а ощущение отделения от своего тела. Юзер Winkythebichonfrise писал, что следил за своим спасением из операционной, а WeedleBeest признался, что наблюдал за тем, как его вытаскивают из бассейна.

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