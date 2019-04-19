В сети раскрыли самые странные занятия в одиночестве

Пользователи Reddit рассказали о необычных занятиях, которые они практикуют, когда их никто не видит. Тред появился на сайте 18 апреля и за короткий срок выбился в топ ресурса.

Большинство посетителей сайта признались, что разговаривают сами с собой. Как выяснилось, некоторые выбирают себе в качестве собеседников животных. «Говорю все те вещи, которые хотел сказать людям в течение дня, но из-за скромности так и не смог. Обычно ору на свою кошку: "Ты такая тупая! Да как ты вообще живешь на этом свете?"» — написал один из юзеров. Другой пользователь рассказал, что обычно говорит со своей собакой голосом актера Сэмюэля Джексона.

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Многие отметили, что танцуют, как только остаются одни. «Я начинаю плясать, как страшный Смеагол», — признался один из комментаторов. Юзер Slav_Vapor поделился, что ходит по дому голышом и представляет, что играет на гитаре, а MrSwingless описал, как любит бегать вверх-вниз по ступенькам подобно ниндзя и при этом кричать.

Сразу несколько людей упомянули, что когда никого нет вокруг, они начинают трогать себя за грудь. «Я держу себя за одну грудь рукой. Не знаю почему, делаю это подсознательно», — призналась в комментариях Nyctobstract. «Если холодно, я держусь за свою грудь и так согреваю руки», — поделилась другая пользовательница.

По словам юзера Amshae, оставшись один дома, он начинает готовиться к нападению преступников. «Я тренирую свой крик, как будто увидел что-то пугающее в доме. Иногда кричу со всей силы», — сказал он. Пользователь Princessblowhole в свою очередь созналась, что пытается засунуть себе в рот голову кошки, когда никто не видит, чем вызвала недоумение комментаторов.

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