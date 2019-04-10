Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Россияне поразмышляли о достойной зарплате
Президент Исландии рассказал о расцвете отношений с Россией
В Европе напряглись из-за судна с голодными мигрантами
США начали готовиться к космической войне с Россией
Обнаружены обломки пропавшего в Японии F-35
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Вашингтон увидел разницу между признанием Голанских высот и Крыма
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Новости партнеров

Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода

Перейти в «Мою Ленту»

Свадебные фотографы рассказали на Reddit, как во время подготовки и проведения бракосочетания можно предсказать, долго ли пара будет вместе или нет. Они описали случаи на свадьбах, после которых большинство молодоженов подавали на развод. Тред набрал больше 50 тысяч одобрительных оценок.

Один из самых частых поводов опасаться за счастье молодых — их ссора прямо во время торжества, отметили некоторые фотографы. «Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга. Нам даже пришлось фотошопить улыбку на лице жениха», — вспомнил пользователь Golden-lining.

Если один из новобрачных много молчит, хорошего от их отношений тоже вряд ли стоит ожидать, считает пользователь Compulsive-Gremlin. «Один жених сказал от силы десять слов за всю свадьбу. А невеста и ее мать, наоборот, разговаривали много и громко. Невеста хотела, чтобы все было идеально. Спустя год они развелись», — рассказал юзер.

Плохим знаком также является неуважение к увлечениям другого человека при планировании свадебной фотосъемки, считает пользователь c64bandit. Он рассказал о женихе, который очень хотел сняться с друзьями в образе ковбоев с Дикого Запада, но невеста заставила его сниматься с йорком. «Я сделал только половину фото после свадьбы, а жених мне позвонил и сказал, что они с невестой расстались», — написал c64bandit.

Некоторые обратили внимание на не самые очевидные признаки того, что брак не сложится. Одной из таких примет юзер kylesford называет манеру разрезания свадебного торта. «Я клянусь, что все пары, которые кидали тортом в лицо друг другу, позже расстались. А те, кто этого не делали, остались вместе. Может, это знак уважения друг к другу», — заверил он.

Комментатор Plymouthvan рассказал, что все свадьбы, которые он проводил в парке, заканчивались разводом. Юзер не смог объяснить причины расставаний, но прозвал эту локацию «проклятыми лужайками».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Невеста потребовала от гостьи на свадьбе компенсацию за слишком дешевый подарок
Мать узнала об отказе сына иметь детей и потребовала вернуть деньги за свадьбу
На свадебном снимке с ребенком проявилось лицо Волан-де-Морта
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0329 марта

Вечный суд

Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
19:14 9 апреля

Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»

20:51 9 апреля

Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста

22:04 9 апреля

Скабеевой пригрозили «серьезным разговором» в ПАСЕ

Интернет и СМИ00:02 6 апреля

Черная невеста

Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше
15:11 9 апреля

Вступление в силу закона об устойчивом интернете решили отложить

17:51 9 апреля

«ВКонтакте» оказалась источником большинства дел об экстремизме

20:08 9 апреля

Шантажировавшего миллионы любителей порно хакера отправили в тюрьму

Интернет и СМИ00:01 8 марта
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS (L-R)Stefano Gabbana, Carine Roitfeld (Vogue France), Christian Audigier and Eva Herzigova at the 51th birthday party of Christian Audigie at the VIP Room in Cannes. Cannes, FRANCE -21/05/2009/0905221610

Королева порношика

Хрупкая женщина с русскими корнями ворвалась в мир моды и перевернула его
11:12 9 апреля

Британцы захотели свой Роскомнадзор

17:04 9 апреля

В сеть слили личные данные пациентов скорой помощи в России

16:09 9 апреля

Burger King удалил рекламу после обвинений в издевательствах над азиатами

Россия
В черный список российских чиновников занесли тысячу человек
Где чаще всего увольняют коррупционеров и что с ними сделают теперь
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
Матвей Агеев«Друзья сделали вид, что не знают меня»
Матвея спасет только операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь!
Россияне поразмышляли о достойной зарплате
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
В больнице с просрочкой на полтора миллиона рублей нашли в десять раз больше
Все материалы
Мир
При Каддафи такого не было
Рабство, террор и лагеря смерти. Новый диктатор наводит порядок в Ливии
Президент Исландии рассказал о расцвете отношений с Россией
Далай-ламу госпитализировали
В Европе напряглись из-за судна с голодными мигрантами
США пообещали давить на Россию
Обнаружены обломки пропавшего в Японии F-35
Приехавшую на переговоры Мэй забыли встретить
Все материалы
Бывший СССР
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Украинцам пообещали маленького зверька вместо дебатов Порошенко и Зеленского
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным
Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах
Глава иудеев-хасидов Украины захотел повлиять на ход президентских выборов
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
Леонтьев прокомментировал письмо Сечина правительству
Китай задумал запретить майнинг криптовалют
Путин назвал залог успеха России
Путин назвал последствия для США от дешевой нефти
Все материалы
Силовые структуры
Игорь ПирожокФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
Украинского неонациста подозревают в подготовке диверсантов
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
«Отслужишь как на курорте!»
В России начался весенний призыв. Как и где военкоматы ищут новобранцев
Бывшего мэра Владивостока приговорили к 15 годам тюрьмы
Обвиненный в тройном убийстве россиянин попался на связке ключей
Напавший на Буденновск член банды Басаева признал вину и сел
У бывшего министра Абызова появилась камера с телевизором и холодильником
Все материалы
Наука и техника
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
США начали готовиться к космической войне с Россией
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
США назвали себя хозяевами Луны
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
Все материалы
Спорт
Роберт Грин«Беру чашку чая и иду на трибуну»
Эти футболисты просто сидят на скамейке. За это им платят лучшие клубы планеты
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» победили в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раны
Тора Брайт«Я ломала челюсть и снова выходила на трассу»
Она принесла Австралии первое олимпийское золото в сноуборде. Но переехала в США
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Все материалы
Культура
«Пацаны, только в голову не бейте!»
 
«У них было много общих причуд»
Неизвестные факты о жизни Курта Кобейна и его романе с Кортни Лав
Четкая читка
Его называют главным режиссером страны. Что нужно знать о новых спектаклях Богомолова
Актер из «Игры престолов» в пятый раз стал самым сильным человеком Европы
Актеры «Игры престолов» перечислили самые шокирующие сцены сериала
Джордж Мартин высказался по поводу окончания съемок «Игры престолов»
В новом ролике «Мстителей» обнаружили тайное послание
Все материалы
Интернет и СМИ
Большая игра Azino
 
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Культ жестокости
 
Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Скабеевой пригрозили «серьезным разговором» в ПАСЕ
«ВКонтакте» оказалась источником большинства дел об экстремизме
Все материалы
Ценности
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Незнакомцы с помощью «психической атаки» убедили пенсионерку купить шубу
Фанатов удивила школьная обувь племянницы Ким Кардашьян
Раскрыта цена брендовых кроссовок священников
Назван процент довольных своей внешностью женщин
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
«Они молятся пять раз в день, мучают рабов и живут в помоях»
Что российские путешественники нашли в самой бедной стране Африки
Грабители украли из самолета несколько миллионов евро
Медведь лишил туристку руки
Грозный спустя 30 лет вновь свяжут с Тбилиси
Россиян продержали 13 часов в самолете с ледяным ветром в салоне
Все материалы
Из жизни
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Сказка наизнанку
Корейцы всю жизнь делают себя лучше. Это оборачивается алкоголизмом и суицидами
Тучная любительница вечеринок отказалась от алкоголя и сбросила четверть веса
Падение канатоходца на высоте 900 метров сняли на видео
Мужчина достал из мусора лотерейный билет и разбогател
Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток
Все материалы
Самые некрасивые кроссоверы XXI века
В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет
Альфа-Cadillac
Cadillac Cien: красивый, быстрый, технологичный и почти серийный
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Раскрыто первое изображение нового Toyota Highlander
Автопилот «Теслы» научат объезжать ямы
Lamborghini Aventador украсили 2 миллионами кристаллов Swarovski
Все материалы
Дом
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Тайский пассаж
Обычный врач увлекся фотографированием городов. Его снимки странные, но прекрасные
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
В России подорожала ипотека
Вторичному жилью в России предрекли уверенное подорожание
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Все материалы