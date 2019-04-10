Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода

Свадебные фотографы рассказали на Reddit, как во время подготовки и проведения бракосочетания можно предсказать, долго ли пара будет вместе или нет. Они описали случаи на свадьбах, после которых большинство молодоженов подавали на развод. Тред набрал больше 50 тысяч одобрительных оценок.

Один из самых частых поводов опасаться за счастье молодых — их ссора прямо во время торжества, отметили некоторые фотографы. «Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга. Нам даже пришлось фотошопить улыбку на лице жениха», — вспомнил пользователь Golden-lining.

Если один из новобрачных много молчит, хорошего от их отношений тоже вряд ли стоит ожидать, считает пользователь Compulsive-Gremlin. «Один жених сказал от силы десять слов за всю свадьбу. А невеста и ее мать, наоборот, разговаривали много и громко. Невеста хотела, чтобы все было идеально. Спустя год они развелись», — рассказал юзер.

Плохим знаком также является неуважение к увлечениям другого человека при планировании свадебной фотосъемки, считает пользователь c64bandit. Он рассказал о женихе, который очень хотел сняться с друзьями в образе ковбоев с Дикого Запада, но невеста заставила его сниматься с йорком. «Я сделал только половину фото после свадьбы, а жених мне позвонил и сказал, что они с невестой расстались», — написал c64bandit.

Некоторые обратили внимание на не самые очевидные признаки того, что брак не сложится. Одной из таких примет юзер kylesford называет манеру разрезания свадебного торта. «Я клянусь, что все пары, которые кидали тортом в лицо друг другу, позже расстались. А те, кто этого не делали, остались вместе. Может, это знак уважения друг к другу», — заверил он.

Комментатор Plymouthvan рассказал, что все свадьбы, которые он проводил в парке, заканчивались разводом. Юзер не смог объяснить причины расставаний, но прозвал эту локацию «проклятыми лужайками».

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