Стример снял на видео бегущих за деньги полуобнаженных моделей и был наказан

Канал стримера Дэна Бильцериана (Dan Bilzerian) на Twitch был заблокирован из-за видео с Instagram-моделями в бикини, бежавшими на беговой дорожке. Об этом пишет Dexerto.

Девушки пытались пробежать милю (около 1,6 километров) за время, меньшее чем пять минут, чтобы получить обещанные им за это стримером деньги. Первой выполнить челлендж попыталась Кинси Сью (Kinsey Sue).

Бильцериан сказал, что заплатит ей 30 тысяч долларов (около двух миллионов рублей), если та уложится в указанное время, но старания девушки не увенчались успехом. Неудачу потерпела и модель Алекс Аббат (Alex Abbate), которой Бильцериан предложил пять тысяч долларов (примерно 325 тысяч рублей) за выполнение челленджа.

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Пользователи Reddit, комментарии которых приводит Dexerto, предположили, что Twitch заблокировал канал стримера из-за того, что посчитал его видео материалом сексуального характера. По словам юзеров, администрация сайта могла посчитать, что снятые с откровенных ракурсов девушки в бикини нарушают политику сервиса.

Сам Бильцериан пока никак не прокомментировал блокировку своего канала. Видео с моделями он снял, чтобы прорекламировать собственную компанию по продаже марихуаны.

В начале апреля сервис ограничил доступ к каналу стримерши, которая случайно показала на камеру свою интимную часть тела. Девушка считает, что администрация платформы поступила несправедливо.

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