Китаец потратил родительские деньги на стримершу и исчез

Китаец по фамилии Лю спустил сбережения родителей на стримерш и сбежал. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По подсчетам родителей, их 24-летний сын потратил 600 тысяч юаней (5,8 миллиона рублей) на сайте YY — одной из популярных платформ для стримеров. Затем Лю забрал 1,7 миллиона юаней (16,5 миллиона рублей) и пропал из дома, расположенного в городе Чанша, провинция Хунань, в конце декабря прошлого года.

С тех пор родственники не могли с ним связаться, но, судя по социальным сетям Лю и истории его банковских операций, он переехал в мегаполис Шэньчжэнь. Родители считают, что исчезновение их сына связано с одной из стримерш. Она, в свою очередь, отрицала причастность к инциденту во время одной из последних трансляций.

«Он хороший сын. Скорее всего, он убежал, потому что кто-то обманул его», — сказал отец Лю. Однако Чжоу, двоюродный брат сбежавшего, назвал родственника «придурком». «Он не ходил тусить, постоянно сидел дома, играл в видеоигры и смотрел стримы дома. А еще он приплачивал стримершам», — добавил молодой человек.

Полиция Шэньчжэня пока не смогла найти Лю.

Женщины-стримеры в Китае зарабатывают до ста тысяч юаней в месяц, их регулярно смотрят 456 миллионов человек. Девушки поют, танцуют и едят в прямом эфире, беседуют с подписчиками и выполняют их просьбы. Власти Китая пытаются регулировать их трансляции, чтобы остановить распространение непристойного контента.

В конце января в Китае вступили в силу ограничения для женщин-стримеров в провинции Хубэй, однако со временем власти хотят распространить их по всей стране. Девушкам запрещено появляться перед камерами в нижнем белье, сексуальной униформе, одежде телесных цветов и обтягивающих тело костюмах.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!