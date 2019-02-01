Из жизни
 
Последние новости
Поставщику вермахта запретили помогать Украине создавать оружие против России
Германия захотела спасти ракетный договор России и США
Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов
Москвичи промерзнут с приходом Аксиньи-полухлебницы 
«Самую красивую наркоманку России» сочли уголовницей и арестовали
Лукашенко нашел причину разводов
В Таиланде рассказали о неподчинении Рыбки
Зарплаты россиян выросли вопреки доходам
Президент Молдавии застрял в России
В смертоносных аномальных морозах в США нашли «российский след»
Новости партнеров

Китаец потратил родительские деньги на стримершу и исчез

Перейти в «Мою Ленту»

Китаец по фамилии Лю спустил сбережения родителей на стримерш и сбежал. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По подсчетам родителей, их 24-летний сын потратил 600 тысяч юаней (5,8 миллиона рублей) на сайте YY — одной из популярных платформ для стримеров. Затем Лю забрал 1,7 миллиона юаней (16,5 миллиона рублей) и пропал из дома, расположенного в городе Чанша, провинция Хунань, в конце декабря прошлого года.

С тех пор родственники не могли с ним связаться, но, судя по социальным сетям Лю и истории его банковских операций, он переехал в мегаполис Шэньчжэнь. Родители считают, что исчезновение их сына связано с одной из стримерш. Она, в свою очередь, отрицала причастность к инциденту во время одной из последних трансляций.

«Он хороший сын. Скорее всего, он убежал, потому что кто-то обманул его», — сказал отец Лю. Однако Чжоу, двоюродный брат сбежавшего, назвал родственника «придурком». «Он не ходил тусить, постоянно сидел дома, играл в видеоигры и смотрел стримы дома. А еще он приплачивал стримершам», — добавил молодой человек.

Полиция Шэньчжэня пока не смогла найти Лю.

Женщины-стримеры в Китае зарабатывают до ста тысяч юаней в месяц, их регулярно смотрят 456 миллионов человек. Девушки поют, танцуют и едят в прямом эфире, беседуют с подписчиками и выполняют их просьбы. Власти Китая пытаются регулировать их трансляции, чтобы остановить распространение непристойного контента.

В конце января в Китае вступили в силу ограничения для женщин-стримеров в провинции Хубэй, однако со временем власти хотят распространить их по всей стране. Девушкам запрещено появляться перед камерами в нижнем белье, сексуальной униформе, одежде телесных цветов и обтягивающих тело костюмах.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘Dorky’ young Chinese man goes missing after spending parents’ money on live-streaming hostess
Китайским стримершам запретили вульгарно одеваться
Китаянка спела гимн перед миллионами зрителей и угодила в тюрьму
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0331 января

«Некоторые сходят с ума»

Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
19:2431 января

Для удаления огромной опухоли из пациента выкачали кровь

06:32Сегодня

Студент пошел в гости к однокурснику и попал в странную комнату

14:5631 января

Бизнесмен сбежал от полиции ради встречи с тяжелобольным сыном

Из жизни00:0115 января

«Русских здесь очень любят»

История россиянки о жизни в Греции
10:43Сегодня

Ребенок неудачно запустил фейерверк и взорвал канализацию

20:1731 января

Увлеченный поисками интернета геймер свалился с балкона и умер

08:52Сегодня

Ноги мужчины раздуло в разы после укуса комара

Из жизни00:0429 января

«В американках удивительное — любовь к своим формам»

История россиянки о жизни в США
15:3531 января

Мать-одиночка ушла в эскорт и расплатилась за долги

06:3230 января

Парень увидел возлюбленную в порно и остолбенел

20:5231 января

Леопард забрел в город и принялся калечить людей

Россия
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Штрафы за неявку в военкомат решили увеличить в десять раз
Россиянка боялась получать паспорт до 63 лет
Кремль высказался о бедах «Газпрома»
Все материалы
Мир
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В Таиланде рассказали о неподчинении Рыбки
Скрутившие террориста американцы стали французами
В США рассказали о сотнях священников-педофилов
США заподозрили в желании измотать Россию
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
На Украине предложили частично легализовать марихуану
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Назарбаев повторил трюк Ельцина
Туркменских преподавателей оставят без зарплат
Украинский министр съел торт в виде развалин Кремля
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Эксперт рассказал о европейской практике отмены авиарейсов
Назван самый подешевевший товар
Зарплаты россиян выросли вопреки доходам
Россиян избавили от паленых «Ессентуков»
Россия вывела из США миллиарды долларов
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Устроившие теракт в метро Петербурга экстремисты готовили еще один взрыв
Осужден причастный к гибели российских солдат член банды Басаева
Боевиков ИГ осудили за подготовку терактов в Москве
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
Все материалы
Наука и техника
Тайна из грязи
Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Поставщику вермахта запретили помогать Украине создавать оружие против России
Найден новый способ избежать ранней смерти
Объяснена неожиданная польза падений астероидов на Землю
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Лыжников захотели оградить от «бесконечных интервью» Губерниева
Американец захотел боя с Нурмагомедовым и вспомнил о холодной войне
Лишенный золота Игр в Сочи Зубков раскритиковал министра спорта России
Бойца UFC заподозрили в причастности к ОПГ
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
Глава UFC назвал условия второго боя Макгрегора и Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Своих никогда не бросаем
Вся правда о войне в Афганистане. Премьера трейлера «Братства» Павла Лунгина
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
«Родители ходили голые и танцевали, а я изучал Писание»
Может ли литература иронизировать над чувствами верующих
Актриса сериала «Друзья» раскрыла секрет своего жуткого хохота
Британский комик Джереми Харди умер в 57 лет
Российскую актрису задержали в Нью-Йорке по подозрению в похищении ребенка
Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Юный геймер в прямом эфире разбил компьютер в попытке выручить денег и прогадал
Журналист под видом молодого Сталина-бисексуала покорил десятки девушек и парней
История гея-самоубийцы на норвежском сайте озаботила Роскомнадзор
Google призналась в тайных платежах пользователям
Все материалы
Ценности
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Тучная родственница сестер Хадид показала снимки в белье
Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов
Ариана Гранде хотела исправить нелепую ошибку в татуировке и снова опозорилась
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
Российский хостел стал одним из лучших в мире
Найден самый дорогой отель России
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Самолет сбежал от хозяина, подрезал автомобиль и разбился о забор
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Студент пошел в гости к однокурснику и попал в странную комнату
Ребенок неудачно запустил фейерверк и взорвал канализацию
Увлеченный поисками интернета геймер свалился с балкона и умер
Ноги мужчины раздуло в разы после укуса комара
Все материалы
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Дорожный просвет Kia Rio X-Line увеличили почти до 20 сантиметров
Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
За жилье на «Золотой миле» Москвы попросили 10 тысяч долларов в месяц
Все материалы