Китайским стримершам запретили вульгарно одеваться

Китайские власти ввели ограничения для женщин-стримеров: теперь девушкам нельзя появляться в прямых эфирах в нижнем белье, сексуальной униформе, одежде телесных цветов и обтягивающих тело костюмах. Об этом сообщает DailyMail.

Новые стандарты дресс-кода для стримеров женского пола опубликовали представители одной из китайских провинций Хубэй и Wuhan Software Industry Association («Ассоциация производителей программного обеспечения Ухань»).

Вступившие в силу правила предусматривают также ограничения для несовершеннолетних. Согласно стандартам, несовершеннолетний гражданин Китая (для мужчин совершеннолетие в Китае наступает в 22 года, для девушек в 21 год — прим. «Ленты.ру») обязан предоставить удостоверение личности своего опекуна, регистрацию домохозяйства и подписанную форму заявления, чтобы проводить трансляцию.

На данный момент новые стандарты распространяются на жителей провинции Хубэй, но чиновники рассчитывают в будущем принять подобные правила по всей стране.

В мае 2016 года китайские власти запретили «соблазнительное» поедание бананов во время трансляции с веб-камер, объясняя это желанием пресечь «неуместный и эротичный» контент в интернете.

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