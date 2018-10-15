Китаянка спела гимн перед миллионами зрителей и угодила в тюрьму

Популярную блогершу из Китая Ян Кайли (Yang Kaili) задержали после того, как она в шутливой манере исполнила несколько строчек из национального гимна в прямом эфире. Об этом сообщает «Би-би-си».

20-летняя китаянка вела трансляцию в стриминговом сервисе Huya, где на нее подписаны несколько миллионов человек. Во время пения гимна Кайли кривлялась и размахивала руками. Запись увидели полицейские, которые арестовали девушку на пять суток. Шанхайские стражи правопорядка заявили, что Кайли нарушила закон о государственном гимне Китая.

«Государственный гимн является символом страны, все граждане должны уважать его и защищать его достоинство. Стриминговые платформы не стоят выше закона — там точно так же действуют правила и моральные нормы», — отметили представители ведомства.

На ситуацию с блогером также обратили внимание представители Huya. Они удалили спорный ролик и заблокировали канал Кайли.

Вскоре блогер извинилась перед фанатами. Она заявила, что ей стыдно за «глупую ошибку». Девушка назвала гимн священным и заявила, что больше не будет проводить прямые трансляции.

В соответствии с законом, вступившим в силу в 2017 году, исполнение гимна неуважительным образом карается арестом на срок до 15 суток.

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