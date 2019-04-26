Мать геймера устроила разборку в прямом эфире и сделала сына популярным

Twitch / Cloudius777

Во время прямого эфира на Twitch у стримера Cloudius777 произошел конфликт — его мать поссорилась с соседом по квартире. Как сообщает Dexerto, это случилось во время трансляции игры Apex Legends и закончилось рукоприкладством.

До начала стрима сосед попытался ударить геймера. Тот позвонил матери и попросил ее разобраться. Стрим проходил при ее участии, когда сосед вновь подошел к комнате ее сына. Женщина сказала ему, что «предупреждение в силе». После этого они обменялись оскорблениями. Стример дал понять, что он находится в прямом эфире, но это их не остановило. Мужчина, подумав, что Cloudius777 обратился к нему, а не к зрителям, швырнул в лицо парню конверт.

Это рассердило мать, которая встала и тут же направилась к обидчику. «Еще раз тронешь его, я разберусь с тобой!» — крикнула разгоряченная женщина. Стример попытался разнять их и вновь напомнил, что происходящее транслируется в сеть. Видео было опубликовано на Reddit, где и завоевало популярность.

Многие юзеры отметили, что возможно Cloudius777 не стоило заселяться в квартиру с таким соседом. «Безумие, что ты живешь с кем-то, вроде него», — заметил один из пользователей. Позднее стример провел еще одну трансляцию под названием «Похоже я завирусился в интернете», в которой отвечал на вопросы пользователей.

Ранее Twitch забанил на три дня стримершу c ником BadBunnyTwitch за демонстрацию интимных частей тела. В компании тогда сообщили, что она нарушила условия использования и правил сообщества.

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