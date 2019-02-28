Стример прожил неделю в очках виртуальной реальности и поделился опытом

Стример и геймер из США Джек Уилмот (Jak Wilmot) прожил неделю в очках виртуальной реальности. О ходе своего эксперимента парень сообщал в Twitter-аккаунте, который также вел через VR-устройство.

Уилмот провел в очках в общей сложности 168 часов. Параллельно он занимался привычными бытовыми делами. Геймеру удавалось спать, готовить еду и общаться с друзьями, не выходя из виртуальной реальности.

Во время эксперимента стример столкнулся с рядом проблем. К примеру, он ощутил приступ клаустрофобии из-за недостатка дневного света. По его словам, в трудных ситуациях ему помогли различные VR-приложения.

Спустя двое суток после начала эксперимента парень заметил, что его настроение напрямую зависит от контента в сети. В частности, «бессмысленный интернет-серфинг» вызвал у него меланхолию, а видеозаписи природных пейзажей заставили заняться «самоанализом».

В день успешного завершения эксперимента Уилтон сообщил, что хочет опубликовать в своем YouTube-канале документальный видеоролик с подробностями его недельного опыта в виртуальной реальности.

В январе стало известно о мальчике, который поделился грустной историей своей жизни, используя VR-персонажа. Пользователей растрогал рассказ молодого человека, и они захотели познакомиться с ним лично.

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