Pornhub придумал способ поучаствовать в групповом сексе дистанционно

Крупнейший порноресурс Pornhub запустит производство «умных секс-игрушек», которые смогут повторять происходящее в фильмах для взрослых и приглашать других пользователей гаджетов к участию. Об этом сообщает Gizmodo.

Все игрушки можно подключить к определенной категории видео на сайте, что позволит любому желающему ощутить себя участником порнофильма. При этом устройства могут синхронизироваться с другими продуктами линейки для совместного просмотра роликов на расстоянии. Все игрушки будут выполнены в футуристичном стиле в черно-оранжевой гамме, как и логотип сайта.

Ann Summers / YouTube

«Мы всегда позиционируем себя как ведущего поставщика развлекательных услуг для взрослых и стремимся предлагать такие интерактивные устройства, как эти, нашему обществу, чтобы увеличить наш общий приятный Pornhub-опыт», — сообщил вице-президент компании Кори Прайс (Corey Price).

«Умные секс-игрушки» существуют уже несколько лет, однако Pornhub является первопроходцем в технологии их синхронизации с видео для взрослых. В прошлом году сервис начал сотрудничество по этому вопросу с производителями тактильных гаджетов Onyx и Kiroo, а также запустил бесплатный VR-канал с видео в формате 360.

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