Найден способ попасть на PornHub без ущерба для репутации

Посетителям магазина PornHub в Нью-Йорке предложили воспользоваться установленной в нем кроватью. Об этом сообщает Engadget.

У кровати установлена камера, которая автоматически ведет стрим на сайт PornHub. «Взаимодействие с камерой» поощряется, пишет издание, однако до какой степени можно импровизировать, не уточняют.

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Как отмечает издание, это, пожалуй, лучшая возможность появиться в прямом эфире на порносайте и при этом не нанести ущерб карьере.

Магазин PornHub нью-йоркском районе Сохо будет открыт до 20 декабря. Там представлена одежда и сувениры с символикой сайта, секс-игрушки, аксессуары, книги. В маркете также можно приобрести травы с афродизиаком. Открытие торговой точки было приурочено «черной пятнице», которая в 2017 году состоялась 24 ноября.



