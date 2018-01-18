Данные любителей объемного порно оказались под угрозой

Специалисты по кибербезопасности обнаружили баг в приложении SinVR, предназначенном для просмотра порно-роликов в очках виртуальной реальности. Как сообщает портал Gizmodo, при проверке они заметили возможность просмотреть список всех пользователей.

Эксперты британской фирмы Digital Interruption, специализирующейся на защите данных, нашли в сервисе скрытую функцию downloadallcustomers, которая разрешает загрузить на устройство список всех любителей объемного видео для взрослых. Он состоит из данных 19 тысяч пользователей, включая их имена, адреса электронной почты и названий используемых гаджетов.

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Компания устранила баг и отреагировала на исследование шуткой с сексуальным подтекстом: «Мы будем продолжать использовать профессиональную службу безопасности для аудита нашей системы. Мы следим, чтобы все вторжения "с черного хода" были согласованы».

В ноябре 2017 года пользователи приложения Lovense Remote для удаленного управления секс-игрушками пожаловались на то, что сервис записывает аудио-файлы во время использования устройств. Разработчики назвали это незначительным багом, поскольку файлы хранились на устройствах и не отправлялись куда-либо.