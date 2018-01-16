Интимные фото пользователей обнаружили в руках тайных модераторов

Сотрудники Twitter похвастались тем, что просматривают переписки и интимные фотографии пользователей социальной сети. Снятый скрытой камерой ролик с признаниями был опубликован на YouTube-канале организации Project Veritas.

На видео корреспондент Project Veritas общается с подвыпившими работниками Twitter, которые хвастаются тем, что могут читать сообщения всех пользователей социальной сети. Как уверяет старший инженер по сетевой безопасности Клэя Хэйнса (Clay Haynes), у Twitter есть состоящая из 300-400 человек команда, которой специально платят за просмотр частных переписок. «Им платят за то, что они смотрят на чужие пенисы», — пояснил он.

По словам инженера социальной сети Пранайя Сингха (Pranay Singh), у него на сервере хранятся абсолютно все интимные сообщения и снимки пользователей. «Все фотки, все девчонки, с которыми вы спали — все они на моем сервере. Вы не можете удалить их, они все у меня. Я отправлю их вашей жене и она использует их во время развода», — похвалился он.

Сотрудники Twitter отмечают, что за бесплатное использование Twitter пользователям приходится расплачиваться своими личными данными. Из полученной информации составляется так называемый «виртуальный профиль», который затем продают рекламодателю. (Речь идет об обезличенных данных, согласие на обработку которых дает пользователь — прим. «Ленты.ру»).

На вопрос корреспондента Project Veritas о том, как защитить свои пользовательские данные, бывший инженер Twitter Конрадо Миранда (Conrado Miranda) ответила, что никак. «Это попросту невозможно», — заявил он, отметив, что у социальной сети есть информация даже о незарегистрированных пользователях.

Представители Twitter опровергли информацию о сотрудниках, следящих за интимными переписками и фотографиями. По их словам, к личной информации пользователей имеют доступ ограниченное количество сотрудников. В компании подчеркивают, что такие работники обязаны соблюдать жесткие условия доступа к пользовательским данным, передает BuzzFeed.

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