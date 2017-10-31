Facebook заподозрили в слежке за бытовыми разговорами пользователей

На Reddit обратили внимание на ролик с доказательствами того, что Facebook якобы следит за пользователями. Ролик был опубликован посетителем ресурса с ником AnimalCrust и за несколько часов набрал более 100 тысяч лайков и 11 тысяч комментариев.

На видео мужчина показывает, как Facebook подслушивает бытовые разговоры пользователей через микрофоны их гаджетов, чтобы подогнать контекстную рекламу под интересы клиентов. Так, в начале ролика он специально разговаривает только о котах и кошачьей еде. Затем автор открывает приложение социальной сети и демонстрирует внезапно появившуюся рекламу кормов для домашних питомцев.

В комментариях под постом посетители Reddit отметили, что у них были похожие ситуации. По их словам, приложение Facebook не раз рекламировало им вещи, о которых они просто разговаривали со своими близкими.