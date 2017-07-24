Сотрудники кампуса Facebook пожаловались на бедную жизнь в гараже

Работники кафе на территории кампуса Facebook пожаловались на низкие зарплаты и условия, непригодные для проживания. Об этом пишет The Guardian.

Издание связалось с двумя сотрудниками кафе Виктором и Николь, которые живут в гараже, рассчитанном на два автомобиля, вместе с тремя детьми. Николь сетует, что глава Facebook Марк Цукерберг путешествует по США для того, чтобы узнать о тяготах жизни обычных американцев, в то время как в нескольких километрах от его особняка люди живут в нищете.

Николь зарабатывает 19,85 доллара в час, а ее муж Виктор — 17,85 доллара. Это выше минимальной часовой оплаты (15 долларов), но живущие в Пало-Альто разработчики в среднем получают в четыре раза больше, что негативно сказывается на ценах на продукты и жилье. При этом Николь и Виктор зарабатывают слишком много, чтобы получить бесплатную страховку, но недостаточно для покупки полноценной версии.

Сотрудники рассказали, что вместе с 500 работниками других кафетериев объединились в профсоюз и готовы бороться за повышение зарплаты.

В январе стало известно, что Цукерберг подал в суд на сотни жителей гавайского острова Кауаи в попытке выселить их и получить возможность отдыхать на пляже со своей семьей. Уточнялось, что миллиардер был готов скупить собственность по завышенной цене.