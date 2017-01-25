Цукерберг опроверг домыслы о президентских амбициях

Основатель и глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил о нежелании становиться президентом США. Об этом он рассказал в интервью BuzzFeed.

Цукерберг признался, что сегодня сосредоточен на развитии сообщества пользователей Facebook и своей работе в благотворительном проекте Chan Zuckerberg Initiative, а потому не планирует участвовать в предстоящей в 2020 году президентской гонке.

Близкий к основателю Facebook источник отметил, что в личных беседах Цукерберг также говорил о нежелании занять президентское кресло. При этом в будущем глава соцсети может получить некий пост в правительстве США, но это не является его целью.

В декабре 2016 года Bloomberg сообщал о том, что Цукерберг интересовался способами сохранить контроль над Facebook в случае занятия некой государственной должности. После этого пользователи сети и эксперты начали активно обсуждать потенциальную возможность его участия в президентской гонке.

Основными аргументами в пользу этой теории стало желание Цукерберга встретиться с жителями всех штатов США, а также найм на работу фотографа, который долгие годы делал снимки для семьи Бушей.