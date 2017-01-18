Bloomberg раскрыл секреты страницы Цукерберга в Facebook

Более десяти сотрудников Facebook специализируются на ведении личного аккаунта главы и основателя компании Марка Цукерберга. Об этом в среду, 18 января, сообщает Bloomberg.

Как утверждается в материале агентства, специальная команда помогает Цукербергу с подготовкой публикаций и сочинением постов для социальной сети. Некоторые из них занимаются тем, что удаляют оскорбительные комментарии, избавляются от спама и банят интернет-троллей.

Кроме того, в Facebook работают профессиональные фотографы, занимающиеся созданием визуального контента для аккаунта основателя компании. Вместе с ними работает известный фотограф Чарльз Оммани (Charles Ommanney), занимавшийся освещением жизни сирийских беженцев для The Washington Post.

По словам экспертов, команда Цукерберга создает для него специальный имидж, который должен не только символизировать Facebook, но и вызывать доверие у обычных людей. «Я не знаю ни одного похожего на него бизнес-лидера, на одинаково комфортном уровне распространяющего свое личное и деловое», — отметил директор Университета Южной Каролины Фред Кук (Fred Cook), ранее работавший вместе со основателем Apple Стивом Джобсом.

В Bloomberg предположили, что, несмотря на то, что Цукерберг не заявлял о желании выдвигать свою кандидатуру на государственные должности, он теоретически может получить работу в правительстве США, сохранив контроль над Facebook.