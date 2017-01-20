Цукерберг подал в суд на сотни гавайцев ради личного пляжа

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг судится с сотнями жителей гавайского острова Кауаи в попытке выселить их и получить возможность отдыхать на пляже со своей семьей. Об этом сообщает CNBC.

В 2014 году миллиардер потратил 100 миллионов долларов на покупку недвижимости на острове. Позднее он приобрел близлежащие земли еще на 30 миллионов долларов, но местные жители до сих пор имеют право перемещаться по его земле.

Представляющие интересы Цукерберга компании обратились в суд Кауаи с просьбой инициировать принудительную продажу земель на аукционе. По данным издания, миллиардер готов скупить собственность по завышенной цене.

Адвокат основателя соцсети Кеони Шульц (Keoni Shultz) отметил, что жители Гавайских островов на протяжении многих поколений живут на одном участке и занимают маленький кусок земли. Зачастую они даже не подозревают о том, что формально владеют обширными территориями.

«В некоторых случаях жильцы могут даже не знать о своих владениях. Подобное разбирательство в суде — стандартная процедура, призванная выявить всех владельцев земель и убедиться в том, что жители осведомлены об их доле собственности», — отметил Шульц.

Цукерберг опубликовал пост в Facebook, в котором утверждает, что не вынуждает жителей острова покинуть свои земли, и настаивает на том, что многим будет приятно узнать о существовании принадлежащих им участков и к тому же получить за это хорошие деньги.

В июне 2016 года Цукерберг начал возводить вокруг своих владений на Кауаи двухметровую стену, чем разозлил соседей. Жителям острова не понравилось, что массивное сооружение портит им вид.