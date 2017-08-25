В Facebook завелся опасный вирус

Специалисты обнаружили распространяющуюся в Facebook Messenger угрозу, которая заставляет пользователей устанавливать вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщается в блоге компании «Лаборатория Касперского».

Злоумышленники взламывают учетные записи юзеров и отправляют друзьям ссылку. При переходе по ней пользователь попадает на страницу с видео, а затем — на подставной сайт в зависимости от браузера. Юзерам, использующим Mozilla Firefox на Windows, предлагается скачать вредоносный файл под предлогом обновления Flash Player.

Пользователи Google Chrome видят напоминающий YouTube сайт, выдающий ошибку. При попытке нажать на него начинается загрузка расширения, которое, в свою очередь, скачивает опасное ПО.

Угроза также распространяется на пользователей операционных систем Linux и MacOS.

В июле исследователи в области интернет-безопасности обнаружили рекламный ботнет, жертвами которого стали пользователи из России и с Украины. Злоумышленники использовали зараженные компьютеры для продажи ложных переходов по рекламным ссылкам.