Подозрительные рекламные посты в соцсетях убедили пользователей в слежке

Американская писательница Джен Льюис была шокирована рекламой, которую ей предложил Facebook. Девушка сидела в социальной сети, когда вдруг на ее экране появился пост, рекламирующий бюстгальтер, с моделью, одетой точь-в-точь как она в тот момент. Об этом американка рассказала на своей странице в Twitter.

Подписчики Льюис посчитали, что подобное совпадение не может быть случайностью и посоветовали девушке заклеить камеру. Некоторые даже рекомендовали писательнице выбирать именно плотную черную клейкую ленту для гарантированного эффекта.

Пользователи утверждали, что именно из-за подозрений в слежке решили удалиться из Instagram. Некоторые и вовсе призвали избавиться от электронных устройств.

Блогеры поспорили о том, возможна ли подобная слежка, или догадки — лишь паранойя. После того, как пост стал вирусным, таблоид Daily Mail связался с Facebook. Издание заверили, что произошедшее не более, чем совпадение. «Я должна успокоиться!» — написала Льюис, прикрепив ссылку на материал.

Материалы по теме Под колпаком Как работодатели шпионят за сотрудниками

Хотя многие и выразили озабоченность слежкой в Facebook, девушка призналась, что убеждена, что ее случай «просто смешное совпадение». Она отметила, что рубашка фирмы Madewell, в которой она находилась перед компьютером, очень популярна.

Пользователи Facebook не раз жаловались на то, что их личные данные попадают из соцсети в руки сторонних структур. Последний резонансный случай произошел осенью 2016 года. Американский союз защиты гражданских свобод установил, что Facebook и принадлежащий ему Instagram предоставили компании Geofeedia (занималась разработкой продуктов для наблюдения по заказу правоохранительных органов) доступ к личным данным пользователей. В марте 2017 года в Facebook заявили, что запретят разработчикам использовать хранящиеся в соцсети личные данные юзеров.