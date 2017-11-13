Секс-игрушки уличили в подслушивании оргазмов

Пользователи приложения Lovense Remote, которое позволяет удаленно контролировать секс-игрушки, пожаловались на то, что сервис записывает аудио-файлы во время использования устройств. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным юзеров, приложение создавало аудиофайл продолжительностью около шести минут, а затем сохраняло в памяти телефона.

Разработчики, отвечая на жалобы посетителей Reddit, заявили, что это — незначительный баг, и файлы хранились на устройствах и не отправлялись куда-либо.

Отмечается, что аудио должно было удаляться сразу после окончания использования девайса, но в действительности хранилось на устройстве до начала следующей сессии. По словам разработчика, баг уже устранен.

Компанию Lovense уже обвиняли в выпуске ненадежного программного обеспечения: производитель выпустил анальную пробку Hush с возможностью удаленного управления, которая оказалась уязвима к взлому.