Производитель «умных» вибраторов выплатит миллионы долларов за похищение данных

Канадская компания-производитель «умных» Bluetooth-вибраторов Standard Innovation Corporation (SIC) выплатит 3,75 миллиона компенсации за незаконный сбор конфиденциальных данных пользователей сексуальных игрушек We-Vibe. Об этом сообщает The Register.

Как утверждается в материале издания, в суд на SIC за нарушение Федерального закона о прослушке и законов штата Иллинойс подали два анонимных пользователя We-Vibe. В итоге представители компании решили урегулировать спор и согласились на компенсацию и полное уничтожение собранных с помощью вибраторов данных, таких как частота использования игрушки, популярные режимы работы и даже температура тела.

Отмечается, что всего SIC заплатит три миллиона долларов пользователям специального мобильного приложения We-Vibe, предназначенного для управления вибратором, и 750 тысяч долларов владельцам «умных» сексуальных игрушек.

В начале августа 2016 года на конференции Defcon в Лас-Вегасе Эксперты по кибербезопасности уличили SIC в слежке за покупателями секс игрушки We-Vibe 4 Plus. Исследователи, известные под ник-неймами @gOldfisk и @rancidbacon, сообщили, что устройство для взрослых может собирать информацию о пользователе и передавать ее производителю.