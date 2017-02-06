В Google отказались комментировать доступ ФБР к переписке пользователей

В российском офисе Google отказались комментировать решение суда Филадельфии (штат Пенсильвания, США) о предоставлении американским спецслужбам почтовой переписки пользователей с заграничных серверов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель корпорации.

По его словам, в Google приняли решение не высказываться по результатам судебных процессов.

В воскресенье, 5 февраля, суд Филадельфии обязал Google при наличии судебного ордера передавать американским властям переписку пользователей почтового сервиса Gmail, хранящуюся на серверах за пределами США.

Судья постановил, что передача ФБР почтовых сообщений с зарубежных серверов Google в рамках расследования дел о мошенничестве на территории США не нарушает прав граждан.

В начале 2016 года похожее судебное разбирательство было инициировано в отношении компании Microsoft. В июле апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что власти США не могут принуждать корпорацию передавать ФБР данные, хранящихся на серверах за пределами США, в том числе в Ирландии.