Число открытий компаний в России опустилось до минимума

FinExpertiza: Число открытий компаний в России упало до минимального с 2010 года уровня

В первом полугодии 2026 года количество зарегистрированных коммерческих предприятий в России сократилось на 24 процента, до 67 тысяч. Об этом говорится в исследовании на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС) от аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В последний раз на столь низком уровне число регистраций находилось в 2010 году. Количество закрытых компаний тоже упало, но только на девять процентов, до 119 тысяч, что почти в полтора раза больше, чем число открытых. Совокупное число коммерческих предприятий сократилось на 2,1 процента.

Увеличение числа бизнесов наблюдалось в пяти регионах — это Дагестан, Чечня, Чукотский автономный округ и Херсонская область, причем в первых двух прирост составил 388 и 200 процентов соответственно.

Самая большая убыль в абсолютных значениях зафиксирована в Москве — минус 7,4 тысячи компаний. Далее идут Московская область (минус 3,5 тысячи) и Санкт-Петербург (минус 2,6 тысячи). В процентном соотношении быстрее всего теряют Запорожская (минус 7,8 процента), Кировская (минус 4,9 процента), Ивановская области и Чувашия (минус 4,4 процента).

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года на долю ФНС и пришлось 23 процента инициированных процедур банкротств компаний, хотя годом ранее было только 15 процентов. За год число обращений ФНС в арбитражные суды по поводу несостоятельности компаний выросло с двух тысяч до семи тысяч.

