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16:01, 16 июля 2026Спорт

Неймар купил яхту за 23 миллиона долларов после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Неймар купил яхту за 23 миллиона долларов после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Buda Mendes / Getty Images

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар после вылета команды с чемпионата мира (ЧМ) купил яхту. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, стоимость 46-метрового судна составляет 23 миллиона долларов. В нем шесть кают, зоны отдыха, на верхней палубе яхты имеется вертолетная площадка. На данный момент судно стоит на якоре в Рио-де-Жанейро.

Неймар приехал на чемпионат мира-2026, не до конца восстановившись после травмы. На турнире он принял участие в двух матчах, забив один гол с пенальти.

До ЧМ-2026 34-летний Неймар не играл за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии: он забил 80 мячей.

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