Россиянка годами издевалась над 12 приемными детьми

В Краснодарском крае суд приговорил жительницу Геленджика за истязание 12 приемных детей

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда подтвердила приговор Геленджикского городского суда в отношении Елены Роготовской, которая систематически истязала приемных детей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщину приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Она вину не признала.

По версии следствия, с 2011 по 2017 год, проживая в Челябинской области, Роготовская, будучи опекуном и приемным родителем, систематически истязала восьмерых воспитанниц в возрасте от пяти до 15 лет: избивала их руками, ногами и бытовыми предметами, ограничивала в питании, оскорбляла, запугивала и унижала.

После переезда семьи в Краснодарский край издевательства продолжились. С 2017 по 2023 год она аналогичным образом мучила уже 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Кроме того, в июле 2020 года женщина умышленно бросила на землю 10-летнюю девочку, сломав ей плечевую кость.

Ранее в Воронежской области арестовали пару за избиение приемных детей.