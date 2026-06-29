Пара россиян почти год издевалась над тремя приемными детьми

В Воронежской области арестовали супругов за избиение приемных детей

В Воронежской области арестовали пару за избиение приемных детей. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание несовершеннолетних») УК РФ.

Как установил суд, летом 2025 года супруги взяли опеку над тремя детьми. При этом в период с сентября 2025 года по апрель этого года они регулярно их избивали и причиняли психические страдания.

Новоусманский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

Ранее сообщалось, что юноша заступился за избиваемую мужем женщину на московской улице и пожалел.