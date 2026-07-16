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14:12, 16 июля 2026Мир

В Германии высказались об угрозах Калининграду

Экс-депутат бундестага Гердт: Агрессия Германии против Калининграда грозит катастрофой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Возможные агрессивные действия Германии против Калининграда и Крыма грозят катастрофой. Об этом заявил бывший депутат бундестага, председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт, передает «Царьград».

«Мечтать не вредно, вредно не мечтать, — но в этом случае хорошо было бы, если бы они [немецкие генералы] в эту сторону даже не мечтали. Потому что это прямая эскалация, прямое военное соприкосновение, горячая конфликтная зона. Естественно, что она занозой торчит у них в стратегическом планировании. Как Крым, так и Калининград», — указал он.

Гердт подчеркнул, что Европе необходимо понять катастрофические последствия своих возможных агрессивных действий против Калининграда и Крыма. Но, по его словам, в Берлине и Брюсселе не учитывают риск, поэтому продолжают обсуждать подобные инициативы.

15 июня командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. Также он выразил готовность сразиться с Москвой «уже сегодня ночью».

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что российская сторона учитывает в своем военном планировании угрозы, которые исходят из Германии.

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