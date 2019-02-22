Блогер попытался исполнить все желания своих подписчиков и умер

Китайский стример по имени Чу выпил все, что ему велели подписчики, присылавшие донаты, и скончался, пишет South China Morning Post.

29-летний Чу зарабатывал с помощью сайта Liaoliao.com. Ему присылали пожертвования за то, что он пил то, что ему прикажут. В основном это были алкогольные напитки, также его просили пить растительное масло. Ежедневно ему удавалось выручать на этом занятии около 500 юаней (примерно пять тысяч рублей по текущему курсу).

После трех месяцев таких стримов китаец в прямом эфире попросил подписчиков больше не заставлять его что-либо пить из-за начавшихся проблем со здоровьем. По словам его друга, несмотря на плохое самочувствие Чу, зрители продолжали требовать, чтобы он употреблял напитки на их глазах

Последний раз китаец появился в эфире в канун Нового года. Он вел трансляцию из супермаркета, где выпил какую-то жидкость. Молодому человек стало плохо в такси. Обеспокоенный водитель вызвал полицию, которая доставила парня в больницу. По прибытии он оказался мертв.

Друг Чу считает, что такого развития событий можно было бы избежать, если бы его приятель делал перерывы между стримами и наблюдался у врача. Один из соратников блогера по фамилии Ван полагает, что владельцы приложения Liaoliao также должны взять на себя часть вины за смерть Чу.

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