Стриптизерши устроили парад фотографий с горами денег

Работницы стрип-клубов, исполняющие эротические танцы перед посетителями, запустили флешмоб в Instagram и Twitter с фотографиями, на которых демонстрируют свои заработки. Об этом в пятницу, 17 ноября, пишет The Daily Star.

Девушки выкладывают гору из купюр, заработанных обычно за ночь, и фотографируются на ее фоне. Как утверждают авторы публикаций, таким образом они наглядно демонстрируют причину, по которой работают стриптизершами.

«Обычно я зарабатываю от 500 до 1,5 тысячи долларов за ночь», — говорится в описании к одному из снимков.

Некоторые танцовщицы пытаются покрыть купюрами пол в помещении на фото, чтобы продемонстрировать денежный ковер.

Тренд на публикацию фотографий с огромным количеством купюр среди работниц эротической индустрии существует не первый год. Периодически девушки устраивают подобные флешмобы, чтобы доказать, что их профессия хорошо оплачивается.