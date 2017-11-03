Японцы заполонили интернет фотографиями самых ужасных собак

Японские пользователи запустили флешмоб, в рамках которого устроили соревнования по худшим снимкам своих домашних питомцев. Изображения публикуют в Twitter под хештегом #Чемпионатфотографийплохойсобаки.

В итоге социальную сеть заполонили множество «самых ужасных фотографий» собак. «Даешь собачьи хештеги», — призвали японские пользователи, стараясь удивить подписчиков как можно более странным снимком.

Некоторые предпочли поделиться максимально смешными и нелепыми фотографиями животных, попавших в затруднительную жизненную ситуацию. «Я просто попытался сделать милый снимок моего пса, смотрящего на вкусняшку», — отметил один из них.

«А вот коллекция фотографий моей собаки, деформирующейся в пространстве и времени», — похвастался другой.

В начале октября в соцсетях запустили акцию, в рамках которой девушки принялись массово наклеивать на ноздри накладные ресницы и выдавать их за нарощенные волосы. Некоторые пошли дальше и начали лепить ресницы на губы.



