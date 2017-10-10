Девушки массово похвастались волосами в носу

В соцсетях набирает популярность новый тренд — девушки наклеивают на ноздри накладные ресницы, обращает внимание «Би-би-си».

Все началось с пользовательницы gret_chen_chen, которая наклеила ресницы, в шутку выдав их за нарощенные волосы из носа.

A post shared by GretChen Chen (@gret_chen_chen) on Oct 4, 2017 at 12:39pm PDT

Пример подхватили другие пользовательницы. Микроблогер @iamtay_tay пишет, что gret_chen_chen ее «вдохновила».

У девушки появились десятки подражателей. Они устроили флешмоб, посоревновавшись, кто искуснее наклеит ресницы в нос или около него.

Некоторые пошли дальше и начали лепить ресницы на губы.

A post shared by Davison (@davisonvideo) on Oct 6, 2017 at 7:41pm PDT

Флешмоб подхватили СМИ. К примеру, журналисты британской радиостанции Radio Aire.

— Radio Aire Breakfast (@airebreakfast) 09 октября 2017, 06:43

В начале года пользователи сети начали массово наносить макияж на свои бедра. Девушки рисовали на своем теле брови, глаза и другие части лица, на которые обычно наносят макияж.