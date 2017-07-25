В сети «стабилизировали» брови звезды «Игры престолов»

Пользователь Reddit «стабилизировал» брови звезды культового сериала «Игра престолов» — актрисы Эмилии Кларк. Гиф-изображение опубликовано посетителем портала с ником OtherJaffa.

По мнению пользователей ресурса, во время одного из последних интервью брови Кларк двигались слишком активно. OtherJaffa решил отцентрировать видео таким образом, что кадр начал раскачиваться вслед за их движениями. За сутки пост набрал более 75 тысяч лайков и 1,7 тысячи комментариев.

«У нее, должно быть, есть лицевые мышцы, которых у меня попросту нет», — предположил один из посетителей ресурса. «Серьезно, у этих бровей хватит индивидуальности, чтобы завести личные аккаунты на Facebook и Tinder», — удивился другой.

Однако некоторые пользователи не оценили старания OtherJaffa и потребовали ссылку на оригинальный ролик. «Мне нужна нестабилизированная версия. Выглядит сюрреалистично», — попросил юзер с ником chainsawx72.

Эмилия Кларк — британская актриса театра и кино. Прославилась благодаря ролям Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» и Сары Коннор в боевике «Терминатор: Генезис».