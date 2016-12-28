Создателя «Игры престолов» обвинили во всех бедах 2016 года

Пользователи сети обвинили во всех бедах 2016 года американского писателя и сценариста Джорджа Мартина, автора серии романов «Песнь льда и пламени», ставшей основой для популярного сериала «Игра престолов».

В интернет-сообществе Джордж Мартин славится любовью к «убийствам» героев книг, а любое кровавое событие в сети чаще всего сравнивают с сюжетом «Игры престолов».

В конце 2016 года из жизни ушли множество знаменитых личностей, в том числе актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах», певец Джордж Майкл и поэт и музыкант Леонард Коэн. По мнению пользователей сети, за таким количеством смертей может стоять только Джордж Мартин.

В январе сценарист написал в Twitter, что срежиссировал 2016 год. После новости о смерти Кэрри Фишер он ретвитнул январскую запись и добавил: «Простите».

— George RR Martin (@GRRM) 26 декабря 2016, 00:03

Некоторые пользователи уверены, что перенос даты выхода новой книги Мартина связан с тем, что писатель занят написанием сценария для конца 2016 года.

Из-за смертей знаменитостей мне начинает казаться, что Джордж Мартин не может закончить роман «Ветры зимы», потому что слишком занят 2016 годом.

Очевидно, что режиссер и сценарист 2016 года — Джордж Мартин. Давайте попросим заняться 2017 годом Джоан Роулинг.

Другие пользователи призывают спрятать Джорджа Мартина где-нибудь в укромном месте, чтобы трагические события прекратились.

Кто-нибудь, заприте Джорджа Мартина! Осталось всего три дня до конца 2016-го.

Мы должны замотать Джорджа Мартина в плотный целлофан. Я настаиваю. Нельзя допустить в 2016 году еще одну трагедию.

28 декабря сообщалось, что два британских дизайнера, работающих в Берлине, создали «календарь самых страшных событий» 2016 года (Badvent Calendar) в блоге Tumblr. Составители календаря выбрали наиболее ужасные, по их мнению, события и сняли 25 видеороликов, каждый из которых иллюстрирует происшествия, потрясшие общественность в 2016 году.